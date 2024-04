Membros da nova diretoria da Liesa durante apresentação à imprensa - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 16:25 | Atualizado 26/04/2024 16:55

Rio - Um dia após assumir a presidência da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), o empresário Gabriel David , de 26 anos, anunciou nesta sexta-feira (26) que a Cidade do Samba, complexo que reúne os barracões das agremiações na Zona Portuária, ganhará um museu do Carnaval. Durante a apresentação oficial da nova diretoria, na sede da entidade, no Centro, ele afirmou que o espaço será inaugurado dentro de dois anos. O dirigente revelou, ainda, que o sorteio da ordem dos desfiles de 2025 será aberto ao público, no dia 23 de maio.

"O Museu do Carnaval vai sair, será na Cidade do Samba, e já tem o apoio da Prefeitura do Rio. Acredito que dentro de dois anos teremos a inauguração no primeiro barracão. Queremos fincar a Cidade do Samba como um ponto turístico do Rio de Janeiro", anunciou Gabriel.

Gabriel disse que, além do sorteio, todos os eventos da Liesa, a partir de agora, terão a presença do público, não sendo mais restritos a convidados. "O sorteio será um pouco mais cedo do que o normal, pois a gente pretende antecipar todo o ciclo do Carnaval em, pelo menos, um mês. Queremos que os lançamentos dos sambas-enredo aconteçam até a primeira semana de novembro", detalhou.

O novo presidente, que terá Pedro Gomes como vice, também comentou sobre a entrada nos futuros eventos. "Até um determinado horário, não vai ser cobrada entrada na Cidade do Samba. Basta que as pessoas levem 1 kg de alimento", completou.

Gabriel, de 26 anos, era diretor de marketing da entidade e assumiu o cargo que era de Jorge Perlingeiro, na noite desta quinta-feira (25), em eleição por aclamação. Filho de Aniz Abraão David, o Anísio, patrono da Beija-Flor, e noivo da atriz Giovanna Lancellotti, ele comandará a instituição pelos próximos três anos.

O dirigente também falou sobre o futuro dos desfiles. "Todo ano terá novidades. O Carnaval é um grande centro de criatividade, e a Liga também precisa ter ideias novas. Será fundamental encontrar um meio do caminho entre a preservação da tradição com toda a necessidade de inovação", afirmou.

A diretoria

Pela primeira vez na história, três mulheres negras assumiram cadeiras na diretoria da Liesa, entidade fundada há 40 anos. A rainha de bateria da Mangueira, Evelyn Bastos, foi escolhida como diretora cultural. Já Natália Louise, que já respondia pela Comunicação, seguirá no cargo. A ex-passista da Mangueira, gestora pública e presidente do Instituto Fundação João Goulart, Rafaela Bastos, ficou com a pasta do marketing.

"São três mulheres que estão aqui. A gente vive em uma asfixia social. As mulheres pretas são a base da pirâmide do país. Elas que mais sofrem feminicídio e abandono. Apesar delas sustentarem a família no braço, a sociedade pede para que elas sejam cinco vezes mais habilidosas para que, talvez, tenham uma oportunidade. Por isso, agradeço ao presidente por ter aberto essa porta", enfatizou Evelyn, que também preside a escola mirim Mangueira do Amanhã.

Natália Louise, que já foi assessora de imprensa de escolas como Vila Isabel e Beija-Flor, fez um breve comentário sobre o cargo. "Foram 17 anos trabalhando no Carnaval e, agora, posso colocar tudo em prática do que aprendi. Esse é um momento muito importante para a minha carreira e para o espetáculo. Tudo vai dar certo."

Rafaela Bastos falou sobre o que espera da nova gestão: "Me sinto em um momento ancestral. Muito tempo que me preparo para falar de economia, meio-ambiente e gestão de marcas no Carnaval. Sou uma mulher do samba e estou tendo a oportunidade de ser a primeira diretora de marketing mulher nessa casa".

Aos 22 anos, João Drummond, filho do contraventor Luizinho Drummond (1940-2020), ex-patrono da Imperatriz Leopoldinense, assumiu a parte financeira da Liesa. O experiente Elmo José dos Santos, ex-presidente da Estação Primeira de Mangueira, continua como diretor de Carnaval.

"Estou ocupando um cargo que exige confiança e fico muito honrado com isso. Sei que é uma função que vai demandar empenho pela importância do financeiro para as escolas de samba, que são a essência dessa casa. Vamos buscar soluções para resolver um dos maiores problemas para as agremiações, que é o fluxo de pagamentos ao longo do ano", afirmou João.

"Sou nascido e criado no Morro da Mangueira e nunca pensei que estaria trabalhando com um garoto que eu vi nascer. Vamos continuar fazendo o maior espetáculo da Terra", concluiu Elmo, citando Gabriel David.

"A diversidade na Liga demorou muito para chegar. Hoje, podendo fazer essa coletiva com essas três mulheres ao meu lado, mostra para onde queremos ir. A razão da Liesa é defender os interesses das escolas de samba. Vamos atravessar fronteiras sem perder a tradição", finalizou o novo presidente da Liesa.

* Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Raphael Perucci