Quadra da Mangueira terá dois dias de festa em comemoração aos 96 anos da escola - Arquivo / Agência O Dia

Quadra da Mangueira terá dois dias de festa em comemoração aos 96 anos da escolaArquivo / Agência O Dia

Publicado 26/04/2024 14:02

Rio - A quadra da Estação Primeira de Mangueira, na Zona Norte, vai receber uma grande festa em comemoração aos 96 anos de fundação, neste fim de semana. Tanto no sábado (27), quanto no domingo (28), dia do aniversário da Verde e Rosa, o Palácio do Samba terá uma extensa programação, com café da manhã, rodas de samba e outras apresentações.

No sábado (27), a roda Samba da Volta, que acontece há três anos no Centro do Rio, comanda a festa, a partir das 18h, recordando clássicos de compositores da agremiação, como Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento e outros baluartes. O evento se estende ao longo de toda a noite, com direito à queima de fogos, à meia-noite.

No domingo (28), a comemoração começa com alvorada e queima de fogos, às 6h. Às 8h, o Hino Nacional será executado em uma cerimônia de hasteamento da bandeira do Brasil. Em seguida, às 9h, será servido um café da manhã, que contará na sequência com apresentações de ginástica rítmica e da escola mirim Mangueira do Amanhã.

A programação segue com almoço, a partir do meio-dia. No mesmo horário, começa a inédita "Roda de Samba Cultural". Com objetivo de reunir compositores para cantar e relembrar os grandes sambas do passado, o evento contará com as participações de integrantes da Velha Guarda da bateria da Mangueira, além de nome históricos e da nova geração.



A festividade de domingo tem entrada gratuita. Para curtir o Samba da Volta, no sábado, no entanto, o ingresso custa R$ 15 e pode ser comprado no site da escola . A quadra fica na Rua Visconde de Niterói 1072, Mangueira.

Ação social

As celebrações pelo aniversário começaram nesta sexta-feira (26), com a realização de uma ação social na quadra. Serviços de saúde e beleza, além de orientação para retirada de documentos, entre outros, foram oferecidos à comunidade.

Mangueira divulga enredo do Carnaval 2025 Reprodução / Instagram

Enredo definido

Nesta quinta-feira (25), a Estação Primeira de Mangueira definiu enredo para o Carnaval de 2025 . Intitulado "À Flor da Terra – No Rio da Negritude Entre Dores e Paixões", o tema, do carnavalesco Sidnei França, vai exaltar aspectos culturais da região da Pequena África, na Zona Portuária do Rio, e a herança dos bantos.