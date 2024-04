O enredo 'Malunguinho: o Mensageiro de Três Mundos' foi anunciado há duas semanas - Divulgação / Unidos do Viradouro

Publicado 25/04/2024 17:50 | Atualizado 25/04/2024 17:56

Rio – A arte do enredo da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, será escolhida através de um concurso promovido em escolas pernambucanas, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco. As criações deverão ser enviadas ao e-mail "viradouromkt@gmail.com" de 25 de abril até 15 de maio.

Poderão participar alunos e servidores das 96 escolas englobadas pela gerência regional que tenham cursos técnicos de Arte Visual, localizadas nas cidades de Abreu e Lima, Araçoiaba, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Olinda e Paulista, todas no estado pernambucano.

Um vídeo será publicado nas redes sociais da Viradouro nesta quinta-feira (25), em que o carnavalesco Tarcísio Zanon dará orientações aos candidatos. As regras do concurso estão disponíveis no site da escola

O vencedor, que terá o direito de desfilar com a Viradouro no Sambódromo em 2025, será anunciado em 25 de maio. A arte escolhida estará estampada em todos os produtos criados pela escola referentes ao enredo do próximo desfile, como banners, camisetas e bonés.

A ideia de fazer um concurso com artistas de Pernambuco surgiu porque Tarcísio se inspirou na relação de João Batista, o Malunguinho, com o estado. A entidade afro-indígena surgiu na metade do século 19 na região e liderou o Quilombo Catucá. "Acredito na integração cultural que esse concurso irá promover. O cartaz da Viradouro vai valorizar o traço do artista pernambucano, que vive na mesma região em que o personagem principal do nosso enredo viveu", afirmou.

Técnico em Promoção de Igualdade Racial e Étnico-Racial e atuando na Gerência Regional de Educação (GRE) pernambucana, o professor João Monteiro está otimista com o resultado da parceria com a Viradouro: "Os alunos, servidores e suas comunidades estão familiarizados com os programas efetivados pela GRE e as relações com a diversidade cultural. Recife e a Região Metropolitana possuem ampla diversidade cultural e o samba faz parte desse caldeirão cultural", disse.