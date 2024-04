Enredo da Viradouro mistura elementos das culturas afro-brasileira e indígena - Reprodução / Vídeo

Enredo da Viradouro mistura elementos das culturas afro-brasileira e indígenaReprodução / Vídeo

Publicado 08/04/2024 19:56 | Atualizado 08/04/2024 20:13

A Unidos do Viradouro, atual campeã do Grupo Especial, anunciou, na noite desta segunda-feira (8), o enredo com o qual tentará o bicampeonato consecutivo. Com desenvolvimento do carnavalesco Tarcisio Zanon, "Malunguinho, o mensageiro de três mundos" exaltará a saga do líder quilombola João Batista, o Malunguinho, que após fugir de emboscadas e ter contato com saberes na floresta, torna-se uma importante entidade afro-indígena.







Assim, ele vira mensageiro de três mundos: mata, jurema e encruzilhada. Ainda de acordo com texto divulgado pela escola de Niterói, Malunguinho "é o dono da chave mágica para abrir senzala e fechar o corpo dos que a ele rogam proteção. O que ronda a mata para vencer inimigo, trazendo a ciência dos pajés, os caminhos da cura."

Confira o resumo do enredo



"Sobô Nirê Mafá!



Assim é saudado “Reis Malunguinho”.



E é com a companhia poderosa dessa entidade afro-indígena, que se manifesta como Caboclo, Mestre e Exu/Trunqueiro, que a Viradouro dá início à caminhada rumo ao Carnaval 2025.



Pernambuco, primeira metade do século 19. O quilombo do Catucá era foco de resistência e viu seu último líder, João Batista, o Malunguinho, ser duramente perseguido por seus atos libertários.



Ao fugir das emboscadas, ocultou-se na mata e aprendeu com os indígenas o segredo da força das ervas.



Assim, tornou-se Mensageiro de Três Mundos: Mata, Jurema e Encruzilhada.



Malunguinho é o dono da chave mágica para abrir senzala e fechar o corpo dos que a ele rogam proteção.



O que ronda a mata para vencer inimigo, trazendo a ciência dos pajés, os caminhos da cura.



Salve a Jurema Sagrada!



Salve a coroa de Reis Malunguinho!



Salve a coroa da Viradouro!



Sobô Nirê Mafá!"

Além da Viradouro, já definiram temas para 2025: Portela, Imperatriz, Grande Rio, Paraíso do Tuiuti, Unidos da Tijuca e Beija-Flor.