Instrumentos da Botafogo Samba ClubeJuliana Nascimento

Publicado 05/04/2024 12:35

Rio - A Botafogo Samba Clube vai comemorar a chegada à Sapucaí com um evento em General Severiano, sede do Botafogo, na Zona Sul, neste sábado (6), a partir das 16h.

A agremiação conquistou pela primeira vez o acesso à Série Ouro. A celebração terá roda de samba e apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira, além da bateria. Os ingressos custam R$ 10.



Os interessados em desfilar em 2025 poderão realizar a inscrição no evento, levando foto 3x4, cópias do comprovante de residência, RG e CPF.

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e outros dirigentes alvinegros estarão no evento. Além disso, a taça conquistada pela agremiação ficará em exibição na sede alvinegra por uma semana.