Lucas Lopes Divulgação

Publicado 05/04/2024 10:26 | Atualizado 05/04/2024 11:12

Rio - Lucas Lopes é o novo carnavalesco da Unidos de Lucas, escola da Série Prata. O anúncio foi feito pela diretoria nas redes sociais.



O artista começou no Carnaval como aderecista e assistente de carnavalesco na União de Jacarepaguá. Em 2020, foi convidado para ser o carnavalesco da agremiação. Em 2022, foi campeão da Série Prata, ficando na União até 2023.

Em 2024, foi contratado pela Unidos de Vila Kennedy, sendo mais uma vez vencedor, no grupo de Avaliação. Também possui trabalhos em escolas de outros estados, como a Protegidos da Princesa, de Florianópolis, e da Imperatriz Dona Leopoldina, de Porto Alegre.



"Fiquei super feliz e honrado com o convite. A Unidos de Lucas é uma escola gigante e histórica. Já fui ritmista, diretor de bateria e agora chegar na escola como carnavalesco, é uma emoção muito grande. As expectativas são as melhores possíveis e com muita garra, trabalho e dedicação vamos batalhar para chegarmos ao nosso principal objetivo", celebra Lucas.