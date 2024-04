Primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira do Tuiuti no desfile de 2024 - Rafael Arantes / Divulgação

Publicado 04/04/2024 09:29

Rio - A Paraíso do Tuiuti vai comemorar 72 anos de fundação com uma grande festa na Cidade do Samba, nesta sexta-feira (5), recebendo todas as agremiações do Grupo Especial e o Vai-Vai, de São Paulo. Na ocasião, a escola de São Cristóvão anunciará, ainda, o enredo do Carnaval 2025.



A noite terá apresentação dos segmentos da Tuiuti, apresentação dos pavilhões das coirmãs convidadas, além de DJs convidados. O carnavalesco e comentarista de TV Milton Cunha será o apresentador.

"Vamos fazer uma festa de aniversário do jeito que a Paraíso do Tuiuti e o público merecem", adianta o presidente Renato Thor.



A venda dos ingressos (a partir de R$ 30) ocorre pela plataforma GuichêWeb. A Cidade do Samba fica na Rua Rivadávia Corrêa, 60, na Gamboa (entrada também pela Binário do Porto).



No último desfile, a Tuiuti ficou em nono lugar.