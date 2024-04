Leandro Vieira posa com Washington Quaquá e João Carlos Birigu - Divulgação

Leandro Vieira posa com Washington Quaquá e João Carlos BiriguDivulgação

Publicado 02/04/2024 14:20 | Atualizado 02/04/2024 14:40

Rio - Leandro Vieira é o novo carnavalesco da União de Maricá! A escola anunciou a contratação do artista, detentor de três conquistas da elite e duas da Série Ouro, nesta terça-feira. Com isso, ele retoma a ideia de dupla jornada de trabalho anual, pois também segue na Imperatriz Leopoldinense no Carnaval do ano que vem.

O profissional se reuniu com o deputado federal (PT) e presidente de honra Washington Quaquá, com o diretor executivo João Carlos Birigu e com os integrantes da diretoria da agremiação, nesta manhã, e celebrou a oportunidade de poder desenvolver o carnaval de umas das escolas mais jovens da Sapucaí.

"Recebi com alegria o convite da diretoria da Maricá e encaro com responsabilidade a ideia de dupla atuação. Fico feliz com a possibilidade de exercitar aquilo que é o meu ofício e reforçar a ideia de que fazer carnaval é o meu trabalho diário" , disse Leandro.

O artista estreou como carnavalesco na Caprichosos de Pilares, em 2015. De lá pra cá, ele foi campeão duas vezes com a Estação Primeira de Mangueira (2016 e 2019) e outra com a Imperatriz (2023), no Grupo Especial. Na Série Ouro, o artista venceu também com a Rainha de Ramos e com o Império Serrano, em 2020 e 2022, respectivamente.



A União de Maricá estreou na Série Ouro no último carnaval e alcançou o quarto lugar com o enredo “O Esperançar do Poeta”.