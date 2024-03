Estudantes visitaram o barracão da Unidos do Viradouro, atual campeã - Eduardo Hollanda / Liesa

Publicado 29/03/2024

Cerca de 50 alunos do curso de especialização em guia turístico da UFF e do Ministério de Turismo visitaram, na última terça-feira (26), a Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária do Rio, para estudar a logística de funcionamento do espaço.

O grupo foi recebido por uma equipe da Liesa, liderada pelo presidente Jorge Perlingeiro e pelo diretor de Carnaval Elmo dos Santos.



"O Carnaval é um dos principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro e ajuda a movimentar milhões em arrecadação de impostos. A Cidade do Samba é muito importante para movimentar o Turismo durante todo o ano, seja com a realização de eventos ou visitas", ressaltou Perlingeiro.



"Como apaixonada por Carnaval e desfilante de escola de samba, frequento a Cidade do Samba e fico impressionada com a vida que ela vai ganhando nos meses que antecedem o Carnaval. Certamente, a volta de projetos para os turistas e visitantes da cidade ao longo de todo o ano deixa o local ainda mais pulsante", comentou Valeria Guimarães, professora da UFF e responsável pelo grupo.