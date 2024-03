Homenagem aconteceu na última segunda-feira (25), no Palácio Pedro Ernesto - Fausto Ferreira

Homenagem aconteceu na última segunda-feira (25), no Palácio Pedro ErnestoFausto Ferreira

Publicado 28/03/2024 17:19 | Atualizado 28/03/2024 17:32

Rio - A jovem Lara Mara, de 20 anos, diretora de Carnaval da Unidos de Padre Miguel, foi contemplada com o conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, a mas importante honraria municipal. A homenagem, proposta pelo vereador Felipe Boró, aconteceu na Câmara Municipal, na Cinelândia, na última segunda-feira (25).

fotogaleria

"Estou muito feliz por esta homenagem, e tenho consciência da importância e do valor que ela tem. Ocupo um cargo majoritariamente masculino e isto, apesar de ser jovem, não me assusta, pelo contrário, somente mostra que nós mulheres podemos chegar aonde quisermos. O Carnaval é muito mais do que um grande evento, ele gera empregos, oportunidades, e quando o poder público olha para a Unidos de Padre Miguel e para as escolas de samba, ele está também dando oportunidades para essas comunidades", comemorou Lara.A estudante de Direito conduziu, ao lado do pai, Cícero Costa, a gestão do projeto que levou a agremiação ao título da Série Ouro, conquistando vaga para o Grupo Especial.Diversos integrantes da agremiação participaram na solenidade, que terminou com uma apresentação da bateria nas escadarias do Palácio Pedro Ernesto.