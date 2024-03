Profissionais da Viradouro visitam refinaria da Petrobras - Divulgação

Publicado 28/03/2024 20:17

Rio - Um grupo formado por profissionais que atuam no barracão da Viradouro, na Cidade do Samba, visitou, nesta quinta-feira (28), a Refinaria Duque de Caxias (Reduc). No local, o grupo, liderado pelo diretor de carnaval Alex Fab, conheceu as dependências da unidade da Petrobras, que é responsável por 80% da produção de lubrificantes e pelo maior processamento de gás natural do Brasil.

O time da Viradouro, grande campeã do Grupo Especial em 2024, foi recebido pelo engenheiro de Segurança do Trabalho, Rubens Gomes, e pelo coordenador de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, Itamar Santana. Pela escola, participaram da visita, além de Fab, Niltinho do Nascimento, diretor de barracão; Alessandro Garcia, Técnico em Segurança do Trabalho; Vanessa Pereira, bombeira responsável pela Brigada de Incêndio; Julio Cezar de Moura, eletricista; e Adriano Ramos Neto, da manutenção de edificações.

"Observamos aspectos importantes, como a disposição de equipamentos na linha de produção, equipamentos de segurança do trabalho, além de ações de prevenção de incêndio. A Viradouro já cumpre todas as exigências, mas é bom a gente conhecer procedimentos técnicos e equipamentos mais avançados", afirmou o técnico de segurança do trabalho da escola, Alessandro Garcia.

Já o diretor de Carnaval ressaltou que a experiência deve se repetir, ainda no primeiro semestre, em empresas de outros segmentos de produção. "Assim como recebemos em nosso barracão várias empresas que não têm ligação com o Carnaval para que seus funcionários conheçam nossa forma de construir um desfile, acho importante fazermos o movimento inverso. Tanto que já temos agendadas para os próximos meses visitas a outras grandes empresas de linhas de produção diferente", revelou.