Logo criada pelo designer Antônio Vieira para o enredo da Tuiuti de 2025 - Divulgação

Publicado 05/04/2024 11:31 | Atualizado 05/04/2024 12:11

Rio - "Quem tem medo de Xica Manicongo?" é o título do enredo do Paraíso do Tuiuti para 2025. A agremiação de São Cristóvão vai levar para a Marquês de Sapucaí" a história da "primeira travesti do Brasil", de acordo com comunicado divulgado à imprensa, nesta sexta-feira (5). O tema será desenvolvido pelo carnavalesco Jack Vasconcelos.



"O título do enredo é uma provocação. A quem interessa apagar a história de Xica Manicongo? Ela foi transgressora em sua trajetória, foi fichada pela Santa Inquisição e virou símbolo de luta das pessoas trans", explica Jack.

Em seu perfil no Instagram, o artista também falou sobre a escolha. "Enfim, você vai rodar sua saia na Sapucaí, mana! Há quanto tempo a gente tá esperando por isso, né irmã? Tudo tem sua hora e ela chegou. Obrigado, presidente Thor por 'nos' ouvir com tanto respeito e atenção. Obrigado minha escola, Paraíso do Tuiuti, pelo amor. Só faria sentido aqui. Muito obrigado. E eu não tenho mais palavras para agradecer ao Antonio Vieira por se jogar nos abismos comigo. Sou inteirinho gratidão hoje. Salve, Xica Manicongo! Salve, Xicas do nosso Brasil!"



O lançamento do enredo ocorre na noite desta sexta-feira, na Cidade do Samba, durante a festa pelos 72 anos de fundação da agremiação. A sinopse será divulgada no dia 13 de maio. O logo foi feita pelo designer e ilustrador Antônio Vieira.



Trajetória



Sequestrada do Congo, Xica foi uma pessoa escravizada que viveu em Salvador e trabalhou como sapateira. Seu sobrenome era um título utilizado pelos governantes para se referir aos seus senhores e às divindades. Dessa forma, pode-se traduzir seu nome como "Rainha ou Realeza do Congo".



No século XVI, recusava-se a usar vestimentas masculinas e a se comportar “como um homem”. Assim, foi acusada de sodomia e julgada pelo Tribunal do Santo Ofício por heresia.



Foi condenada à pena de ser queimada viva em praça pública e ter seus descendentes desonrados até a terceira geração. Para não morrer, abdicou das roupas e adotou o estilo direcionado aos homens.