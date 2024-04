Logo do enredo da União da Ilha para 2025 - Divulgação

Publicado 24/04/2024 08:35

Rio - A União da Ilha do Governador, da Série Ouro, definiu seu enredo para o próximo Carnaval. O desfile vai contar a trajetória da bailarina Marietta Baderna, que viveu no século XIX e ficou conhecida por unir a cultura erudita com danças populares nas ruas do Rio. O desenvolvimento é do carnavalesco recém-contratado Marcus Ferreira.



Confira o texto de divulgação do enredo:



"BA-DER-NA! Maria do Povo" é o enredo da União da Ilha para 2025.



1849. A União da Ilha segue os passos da maior estrela do palco lírico de um Rio de Janeiro ainda imperial: Marietta Baderna.



Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Brasileira:



(ba.der.na)

1. Situação de grande confusão ou desordem.

2. Festa ou divertimento, geralmente noturnos e muito animados.

3. Provido do sobrenome da primeira bailarina da Ópera de Milão com nome Marietta, e seu público de revolucionários – os Badernistas.

Bailarina do Erudito. Dançarina do Povo.

Amante das ruas, que se uniu à populares (pretos, nativos e mestiços das ralés), levando os passos da Cachucha e do Lundu ao Theatro Lírico São Pedro de Alcântara. Aclamada por jovens românticos que lutaram por ideais liberalistas de nosso país. Poetas dos cafés e dos bordéis da cidade que invadem a cena conclamando com pés no chão:



BA-DER-NA!

BA-DER-NA!

BA-DER-NA! Maria do Povo.

Nosso povo te aplaude!