Leandro Vieira, carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 19/04/2024 10:18

Rio- A Imperatriz Leopoldinense, atual vice-campeã do Grupo Especial, divulgou nesta quinta-feira (18) o cronograma do concurso de samba-enredo para o Carnaval 2025. O primeiro compromisso será no dia 27 de maio, quando os compositores vão receber a sinopse. O enredo é "Ómi Tútú ao Alúfon - Água fresca para o senhor de Ifón" , do carnavalesco Leandro Vieira.