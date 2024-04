Enredo da agremiação tem Logun-Edé como foco - Thiago Morganti / Unidos da Tijuca

Publicado 19/04/2024 09:53 | Atualizado 19/04/2024 09:54

Rio - A diretoria da Unidos da Tijuca anunciou, nesta quinta-feira (18), o título do próximo enredo: "Logun-Edé – Santo Menino que velho respeita". O tema central já havia sido divulgado há três semanas.

A agremiação do Morro do Borel vai contar a história do orixá da riqueza e fartura, filho de Oxum e Oxóssi, que é um menino respeitado pelos mais velhos, conforme a sabedoria oral dos candomblés.

"Beleza, bravura e ousadia. Está no fundo dos rios das matas. Entre o ontem e o amanhã, é o olhar encantado que a Tijuca levará para a Sapucaí em 2025. Loci, Logun, Loci", ressalta o carnavalesco Edson Pereira, que fará sua estreia na escola.

A escola informou que a sinopse e o calendário da disputa de sambas serão divulgados em maio. O logo do enredo já foi disponiblizado.

No último desfile, a Unidos da Tijuca ficou na 11° posição, com 265,7 pontos.