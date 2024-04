Salgueiro divulga enredo para o Carnaval 2025 - Reprodução / Instagram

Publicado 19/04/2024 19:35

Rio - A Acadêmicos do Salgueiro divulgou nas redes sociais, nesta sexta-feira (19) seu enredo para o Carnaval 2025. Intitulado "Salgueiro de Corpo Fechado", o samba foi desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Igor Ricardo, e fala sobre a relação humana com a busca pela proteção espiritual.



"'De corpo fechado': preparo o tacho de óleo de oliva, arruda, guiné, alecrim, carqueja, alho e cravo. Com o sinal da cruz na fronte, no peito, nas mãos e nos pés, levo para a Avenida a história e a cultura do fechamento do corpo. Na maior encruzilhada do mundo, a Marquês de Sapucaí, vamos exaltar simbologias sagradas e únicas", escreveu a agremiação na legenda da publicação.



"Sem medo de macumba, sem medo de quiumba. Salvem os velhos mandingueiros, os velhos feiticeiros! O inimigo cai, mas eu fico em pé!", finalizaram.

