Quiteria Chagas com a placa da moção honrosa - Divulgação

Quiteria Chagas com a placa da moção honrosaDivulgação

Publicado 18/04/2024 15:32

Rio - A atriz e rainha de bateria do Império Serrano , Quitéria Chagas, recebeu uma moção honrosa da Câmara Municipal do Rio. A homenagem marcou o Dia Nacional da Mulher Sambista, celebrado no último dia 13. A entrega aconteceu no Baródromo, no Maracanã, local conhecido por reunir fãs de desfiles de carnaval e das escolas de samba.