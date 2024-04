Eduardo Paes e outros secretários em encontro com representantes da Unidos da Tijuca - Reprodução / Instagram

Eduardo Paes e outros secretários em encontro com representantes da Unidos da TijucaReprodução / Instagram

Publicado 17/04/2024 10:31 | Atualizado 17/04/2024 10:33

Rio - A Unidos da Tijuca se prepara para se despedir da atual sede, na Avenida Francisco Bicalho, no Santo Cristo. A tradicional agremiação do Morro do Borel, que há mais de três décadas tem sua quadra na Zona Portuária, terá um novo espaço para ensaios ao lado do recém-inaugurado Terminal Gentileza, de acordo com informações divulgadas pela escola.

O terreno será cedido através de uma parceria com a prefeitura. Após encontro com o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Tijuca, Fernando Horta, afirmou que trata-se de "um sonho realizado". "Teremos uma quadra moderna e com grandes pretensões. A área se revitalizou e a Unidos da Tijuca acompanhará esse novo momento da cidade. Proporcionaremos mais conforto aos sambistas, além de maior mobilidade no deslocamento dos componentes, pela localização ao lado do maior integrador de transporte público da capital. Um pedido antigo ao Eduardo Paes e muito aguardado pela Tijuca que está próximo de se concretizar", disse o dirigente.

O novo espaço possui quase 5 mil metros quadrados, o dobro da atual sede. Não foram divulgadas, porém, informações sobre prazo para conclusão da futura quadra.



Na última sexta-feira (12), o presidente da agremiação visitou ao lado do prefeito Eduardo Paes, do secretário municipal de Governo do Rio, Felipe Santa Cruz, e do secretário de Educação da cidade, Renan Ferreirinha, as obras do Parque Realengo, que será inaugurado novos próximos meses. Mestre Casagrande, responsável pela bateria Pura Cadência, também participou do encontro.

Localizada na área do antigo Clube dos Portuários, a quadra da Unidos da Tijuca resistiu como único espaço cultural na Avenida Francisco Bicalho, apesar do gigantesco esvaziamento econômico que a via sofreu nas últimos décadas. Com a aceleração das obras do Porto Maravilha, o espaço passou a ser cobiçado. A expectativa é que ele dê lugar a empreendimentos imobiliários.

Procurada para dar mais detalhes sobre o novo terreno, a Prefeitura do Rio não retornou. O espaço segue aberto para manifestação.