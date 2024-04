Oficina de percussão é promovida pela bateria da Unidos da Tijuca - Geissa Evaristo

Oficina de percussão é promovida pela bateria da Unidos da TijucaGeissa Evaristo

Publicado 13/04/2024 11:07

Rio - Com o objetivo de formar novos talentos, a bateria da Unidos da Tijuca abriu novas turmas de sua tradicional oficina de percussão. O projeto, desenvolvido por mestre Casagrande, comandante da Pura Cadência, acontece na quadra da escola, no Santo Cristo. Os interessados precisam ter acima de 12 anos.

O curso oferece aulas de caixa de guerra, repique, marcação, tamborim e chocalho. Os encontros acontecem uma vez por semana, aos sábados, a partir das 14h, com uma hora de duração e custam R$ 100 por mês. As inscrições estão abertas de forma on-line, através do whatsapp 21 99441-2080.

É necessário enviar nome completo, data de nascimento, tamanho da camisa e instrumento do interesse. As aulas integram todos os naipes da Pura Cadência e incluem palestras com grandes nomes do segmento.

A quadra fica na Avenida Francisco Bicalho 47, no Santo Cristo. Há estacionamento no local.