Dentista Diego Michelini é o responsável pelo espaço, que funciona na quadra da Vila - Diego Mendes / Divulgação

Publicado 11/04/2024 09:02

Rio - A Unidos de Vila Isabel reinaugurou o centro odontológico que fica dentro da quadra da escola, no Boulevard 28 de Setembro. O objetivo da diretoria é oferecer atendimento gratuito para crianças e adolescentes da comunidade.

De acordo com informações divulgadas pela agremiação, o público-alvo do consultório são integrantes da escola mirim Herdeiros da Vila, do Instituto Celeiro de Bamba, além de moradores dos morros dos Macacos e Pau da Bandeira, que ficam no bairro da Zona Norte.

O espaço oferece serviços como limpeza, restauração e pequenas cirurgias, atuando, ainda, na orientação para a prevenção de doenças bucais.

"Sou odontopediatra há 16 anos e atuo na parte social em boa parte da minha carreira. Tenho um carinho imenso pela Vila Isabel e, com essa estrutura fantástica que a escola montou, vamos conseguir atender as crianças com muita qualidade", destaca o dentista responsável pelo centro, Diego Michelini.

Serão realizados, em média, cerca de 100 atendimentos mensais em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Vale ressaltar que a agremiação também promove diversas outras atividades em seu projeto social.

Os interessados devem procurar presencialmente a secretaria da escola para mais informações. A quadra fica no Boulevard 28 de Setembro, 382.