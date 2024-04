Tati Minerato - Reprodução/Instagram

Tati MineratoReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2024 11:18 | Atualizado 09/04/2024 11:24

Rio - Tati Minerato foi escolhida para ser a nova rainha de bateria da Estácio de Sá, uma das escolas de samba mais tradicionais do Rio de Janeiro. A estreia de Tati está marcada para o próximo sábado (13), na quadra da escola. Ela foi rainha da Porto da Pedra , no Grupo Especial, no último desfile.

"É com muita alegria e honra que anunciamos a coroação da nossa nova Rainha de Bateria, Tati Minerato, que brilhará em nosso pavilhão com todo o seu talento e carisma. Sua presença irá encher de luz e energia os nossos desfiles, encantando a todos com sua graça e beleza", escreveu a escola nas redes sociais.

A paixão de Tati pelo Carnaval é duradoura, com mais de 20 anos de experiência em desfiles como rainha de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ela pretende levar toda essa bagagem adquirida ao longo da sua trajetória no samba para contribuir com a comunidade.

"Que esta nova jornada seja repleta de sucesso, amor e samba no pé! Que a sua coroação seja o início de uma trajetória incrível ao lado do BERÇO DO SAMBA, levando o nome da nossa escola cada vez mais longe", desejou a agremiação.