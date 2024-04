Victor Marques e Clark Mangabeira estão de volta à escola - Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2024 12:25

Rio - Clark Mangabeira e Victor Marques serão os enredistas da Unidos de Padre Miguel para o Carnaval 2025. Os novos contratados auxiliarão os carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato na pesquisa e desenvolvimento do próximo tema, que ainda não foi anunciado.



"Estamos muito felizes com a chegada de Clark e Victor na escola. Temos certeza de que eles irão contribuir muito para que tenhamos um enredo incrível para nossa estreia no Grupo Especial em 2025", celebra o diretor de Carnaval da agremiação, Cícero Costa.