Barracão da Rainha de Ramos - Divulgação

Barracão da Rainha de Ramos Divulgação

Publicado 11/04/2024 12:16

Rio - O Carnaval campeão de 2023 da Imperatriz Leopoldinense, sobre a vida de Lampião pelo olhar da literatura de cordel, virou documentário.

Desenvolvido pelo cineasta Wolney Oliveira, "Lampião, Governador do Sertão" traz imagens do barracão da agremiação de Ramos, que conquistou o título com o enredo "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida”, do carnavalesco Leandro Vieira.



fotogaleria

Além dos bastidores da preparação do desfile, o documentário reúne depoimentos inéditos. O filme foi lançado no Rio, na última semana, com uma sessão gratuita num cinema da Zona Sul.