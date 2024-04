Guilherme Niegro, Bianca Behrends (ao centro) e Vivian Caroline Pereira vão atuar como enredistas da Beija-Flor - Divulgação

Publicado 12/04/2024 09:04

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis anunciou, nesta quinta-feira (11), a chegada de três novos talentos para compor a equipe do Carnaval de 2025. Bianca Behrends, Vivian Caroline Pereira e Guilherme Niegro vão atuar como enredistas, auxiliando o carnavalesco João Vitor Araújo na elaboração do desfile em homenagem a Laíla.



Bianca, que tem formação em Ciências Sociais e especialização pela UFF, já havia participado da comissão de Carnaval da escola por mais de 15 anos.



Vivian, pesquisadora e professora, atua com Educação das Relações Étnico-Raciais. Fundadora do Quilombo do Samba, trabalha com pesquisa de casais de mestre-sala e porta-bandeira e na promoção da educação afro-referenciada através das escolas de samba. Também já atuou como diretora cultural na Lins Imperial e pesquisadora da Unidos de Vila Santa Tereza.



Completa o trio Guilherme Niegro, mestrando em Relações Étnico-Raciais. Fundador da página Quilombo do Samba, ele traz consigo um vínculo afetivo com a Beija-Flor.



"Este enredo possui uma rica história. Muitas pessoas têm histórias valiosas para compartilhar sobre o mestre Laíla. É um enredo que surge de muitas conversas. A oralidade é fundamental na construção deste espetáculo, e, por isso, foi essencial reunir uma equipe diversificada para dar vida a todos esses relatos sobre esse grande homenageado. (...) Bianca, Vivian e Guilherme formam uma equipe maravilhosa que, sem dúvida, nos ajudará a produzir um espetáculo à altura do mestre Laíla. Estamos extremamente felizes", destacou o carnavalesco.



Comissão



Em 2025, a Beija-Flor também investe em um time que será responsável pelo quesito Harmonia nos próximos carnavais. Os nomes foram escolhidos diretamente pela diretoria, que elencou profissionais que já faziam parte do setor. Assim, a nova comissão de Harmonia é formada por Simone Sant'Ana, Michel Oliveira, Shirleise Colin, Zé Carlos, Rosana Flausino e Evandro da Silva.