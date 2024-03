Quitéria Chagas retorna ao posto de rainha de bateria do Império Serrano para Carnaval 2025 - Roberto Filho

08/03/2024

Rio - O Império Serrano anunciou, na tarde desta sexta-feira, o retorno de Quitéria Chagas, de 43 anos, como rainha de bateria da escola. O cargo, que nos últimos quatro anos foi ocupado por Darlin Ferrattry , mãe da cantora Lexa, será de responsabilidade da modelo, que estreou no posto em 2006.

Com uma história de amor junto ao Império, Quitéria também atuou na função por quatro anos, participando, pela última vez, em 2020. Prata da casa, a modelo conquistou os corações imperianos, sendo considerada pelos baluartes como a eterna rainha do Império.

"Estou transbordando de felicidade e gratidão pela escola. Como mulher do samba, é uma honra indescritível fazer parte dessa agremiação, ocupar esse cargo e resgatar nossa história como mulher preta, como mulher do samba, ao longo de mais de duas décadas dedicadas à escola", declarou, emocionada.

"Agradeço de coração à presidência e à nossa comunidade, que sempre me acolheram com tanto carinho! É emocionante, para mim, estar aqui, especialmente neste dia tão significativo como o Dia Internacional da Mulher, e também por ter lutado pela aprovação da lei que institui o Dia Nacional da Mulher Sambista. Isso representa não só um valor afro, mas também a essência da mulher do samba, que se revela como rainha", celebrou.

Nos últimos anos, Quitéria se dividia entre a Itália, onde morava, e o Brasil. De volta à sua terra natal, a rainha de bateria prometeu participar ativamente da escola, contribuindo para criação de projetos e doando sua energia em prol do Reizinho de Madureira.

"Agora que retornei ao Brasil, estou determinada a ser ainda mais presente e atuante. Vou me dedicar integralmente aos projetos sociais da escola, como o Império do Futuro, que abriga nossa escola mirim e oferece cursos de para nossas crianças. Essa oportunidade me permitirá fortalecer ainda mais nossa agremiação como rainha da bateria e contribuir de forma mais ativa para o nosso crescimento e desenvolvimento", prometeu a rainha que, em 2025, também seguirá em busca do retorno da escola ao Grupo Especial.