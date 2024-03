Kleber Simpatia é o novo intérprete do Império - Divulgação

Kleber Simpatia é o novo intérprete do ImpérioDivulgação

Publicado 08/03/2024 11:54

Rio - O Império Serrano anunciou, nesta quinta-feira (7), a contratação do intérprete Kleber Simpatia. O artista, que defendeu a Unidos da Ponte nos últimos dois desfiles, é o primeiro reforço da escola de Madureira para o ano que vem.

Kleber fez carreira no Carnaval do Espírito Santo, iniciando sua trajetória na Imperatriz do Forte. Em 13 anos como intérprete da Unidos de Jucutuquara, conquistou três títulos. Também defendeu a Unidos da Piedade e Novo Império.

"É uma grande oportunidade ser intérprete do Império Serrano, uma escola tradicional que merece voltar ao Grupo Especial. Irei me entregar de corpo e alma nesse desafio", promete o cantor, que assumiu a vaga aberta com a saída de Tem Tem Jr

O Império Serrano ficou em 2° lugar na Série Ouro de 2024.