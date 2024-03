Alex de Souza posa com a camisa da nova agremiação - Divulgação

Publicado 07/03/2024 12:22

Rio - Estreante na Série Ouro em 2025, a Botafogo Samba Clube anunciou a contratação do carnavalesco Alex de Souza, nesta quinta-feira (7). O artista, que já passou por escolas como Vila Isabel, Mocidade, Salgueiro e União da Ilha, foi responsável pelo desfile do Império Serrano nos últimos dois anos.

“É um desafio tão grande quanto o estímulo que sinto. Na minha carreira, passei por tradicionais agremiações e agora encaro uma escola de samba muito jovem, que fará sua estreia na Marquês de Sapucaí. Será também a primeira, no Rio, fundada por torcedores de um importante clube a desfilar na Série Ouro. Essa paixão que une o samba e o futebol será uma experiência única. Estou muito animado e com a cabeça fervilhando de ideias”, comemora Alex.Alex estreou como carnavalesco em 1996. Foi campeão com a Rocinha em 2005, levando a agremiação ao Grupo Especial.Para 2025, a Botafogo Samba Clube já havia anunciado a renovação do Intérprete, do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira e a chegada do mestre Branco Ribeiro. A escola foi a campeã do primeiro dia de desfiles da Série Prata, na Intendente Magalhães.