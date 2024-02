Tem Tem Jr não é mais o puxador do Império - Reprodução / Facebook

Tem Tem Jr não é mais o puxador do ImpérioReprodução / Facebook

Publicado 23/02/2024 07:56

Rio - O Império Serrano anunciou, nesta quinta-feira (22), a saída do puxador Tem Tem Jr. Em comunicado nas redes sociais, a diretoria exaltou o profissional.



"O Império Serrano agradece o intérprete Tem Tem Jr por todo empenho e dedicação no período em que esteve à frente do microfone oficial da escola. Tem Tem Jr honrou as tradições do Reizinho, emprestado todo o seu talento como a voz da Serrinha no desfile da Série Ouro. Desejamos muito sucesso na continuidade da sua carreira. Obrigado", publicou a agremiação.

O profissional também se despediu em suas redes sociais. "Aqui aprendi tanta coisa em pouco tempo, foi uma temporada que me fez amadurecer bastante como profissional e também ser humano. Fiz amigos verdadeiros e trabalhei com pessoas que eu já admirava no Carnaval. Tive tantos momentos de felicidades que se eu parar aqui pra ficar contando para vocês vai dar um grande livro. Foi uma temporada maravilhosa. A gratidão fica no peito por todos que me abraçaram", escreveu o cantor.



O substituto ainda não foi anunciado. No último desfile, a Verde e Branco da Serrinha ficou em segundo lugar na Série Ouro.