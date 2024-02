Sergio Logato foi contratado pela Unidos de Padre Miguel - Divulgação

Publicado 21/02/2024 12:03 | Atualizado 21/02/2024 12:03

Rio - Grande campeã da Série Ouro, a Unidos de Padre Miguel está intensificando esforços para garantir sua permanência no Grupo Especial em 2025. Após anunciar a contratação do experiente Alexandre Louzada, para atuar com o carnavalesco Lucas Milato, a agremiação anunciou oficialmente nesta quarta-feira (21) a contratação de Sergio Lobato como o novo coreógrafo da comissão de frente.

"Venho para a UPM, uma escola que sempre tive carinho e admiração, com muita garra e energia, para realizar um grande show de abertura. Faremos um lindo espetáculo", celebra o novo coreógrafo, que estava na Unidos da Tijuca.

Lobato tem passagens por São Clemente, Unidos do Viradouro, União da Ilha do Governador, Portela, Salgueiro e Unidos da Tijuca, entre outras. Fora do Carnaval, foi diretor artístico do corpo de baile do Theatro Municipal do Rio e do Teatro Bolshoi no Brasil.