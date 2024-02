Representantes do Boi da Ilha e da Império de Nova Iguaçu comemoram títulos e acessos - Renan Areias / Agência O Dia

Representantes do Boi da Ilha e da Império de Nova Iguaçu comemoram títulos e acessosRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 18:33

Rio - Festa na Baixada e na Zona Norte do Rio. A Império de Nova Iguaçu e o Boi da Ilha do Governador são as escolas campeãs da Série Bronze, que desfilou na Estrada Intendente Magalhães, e garantiram o acesso para a Série Prata. Alegria do Vilar e Chatuba de Mesquita também subiram.

Os desfiles do grupo foram realizados nos dias 12 e 17 deste mês. No primeiro dia de apresentação, a Império de Nova Iguaçu obteve 268 pontos e ficou com o título, seguida pela Alegria do Vilar (267,8). Já o Boi da Ilha foi a melhor escola no segundo dia de desfile e faturou o troféu com 269,5 pontos - Chatuba de Mesquita, com 267,8 pontos, conseguiu o acesso no desempate, pois teve a mesma pontuação que a União do Parque Curicica.



Com o enredo 'O tigre da sorte! A grande aposta', a Império de Nova Iguaçu levou à Intendente Magalhães um desfile passando pelas crenças e crendices que cercam a sorte e o azar presente na vida das pessoas através dos 'jogos de sortes' durante a história. A agremiação foi fundada em dezembro de 2020 e tem como presidente de honra Neguinho da Beija-Flor.

Já o Boi da Ilha do Governador reeditou este ano o enredo de 1980 da União da Ilha do Governador. Com o nome original de 'Bom, Bonito e Barato', a escola de 35 anos mostrou a sua nova versão: "Boi, Bonito e Barato".

Rebaixamento

As três últimas de cada dia de desfile da Série Bronze foram rebaixadas para o Grupo de Avaliação: caíram Rosa de Ouro (263,4), Mocidade Unida da Cidade de Deus (262,6) e Difícil é o Nome (261,1), que desfilaram no dia 12.

Dentre as escolas de sábado (17), a Acadêmicos de São Cristóvão caiu automaticamente por não ter desfilado e terá que devolver o dinheiro de incentivo. Também foram rebaixadas a Guerreiros Tricolores (265,4) e a TPM (263,4).

Ainda nesta terça-feira (20), houve o anúncio do título e acesso das agremiações que desfilaram pelo Grupo Especial. A Unidos da Vila Kennedy foi a grande campeã com 178.3 pontos e subiu para a Série Bronze . A Vermelha e Branca empatou com a Acadêmicos do Recreio - que também garantiu o acesso -, mas ficou com a taça pela nota da bateria, escolhida como quesito desempate.

A Série Prata será a última a ser julgada nesta terça. Os desfiles do grupo aconteceram na terça-feira (13) e na última sexta-feira (16). Uma escola de cada dia de desfile subirá para a Série Ouro e desfilará na Sapucaí em 2025. A Série Prata reúne 32 agremiações.