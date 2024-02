Unidos da Vila Kennedy vence Grupo de Avaliação e sobe para Série Bronze - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/02/2024 15:17 | Atualizado 20/02/2024 16:17

Rio - Com enredo 'Criança Brasil: Um sonho, uma esperança', a Unidos da Vila Kennedy se tornou, nesta terça-feira (20), a grande campeã do Grupo de Avaliação com 178.3 pontos e subiu para a Série Bronze. A escola empatou com a Acadêmicos do Recreio, que também teve o acesso confirmado, mas ganhou o título pela nota da bateria, escolhida como quesito desempate.

A Vermelha e Branca reeditou neste ano, na Estrada Intendente Magalhães, o enredo que tornou a escola campeã do Grupo de Acesso C em 2000, que a levou para a Sapucaí no ano seguinte. O diretor de Carnaval da Unidos da Vila Kennedy, Felipe Frutuoso, o Konca, recebeu o título emocionado.

"Trabalho árduo de um ano. A comunidade estava afastada da nossa quadra e passo a passo voltou a acreditar. Conseguimos colocar o máximo de componentes na pista. Só agradecer a Deus e a comunidade que está nos esperando na quadra", declarou.

Estreante no Grupo de Avaliação e vice-campeã, a Acadêmicos do Recreio apresentou a história do bairro. O presidente da agremiação, Alex Dória, dedicou a vitória à sua mãe e sua comunidade.



"Foi com muita garra, muita luta em um grupo que não recebe verba. Viramos noite fazendo fantasia. A comunidade do Terreirão abraçou o nosso sonho. Tivemos um desfile em que 90% da escola nunca havia desfilado. Nada melhor do que no primeiro ano a gente falar sobre a história do nosso bairro", disse Dória.



A apuração das escolas de samba que desfilaram na Intendente Magalhães neste ano começou às 14h20 na casa de show Sambola, na Abolição, Zona Norte do Rio. Na mesa de jurados estão representantes da Superliga Carnavalesca do Brasil e da Riotur.



O Grupo de Avaliação, com 15 escolas, desfilou no domingo (11). A Série Bronze desfilou na segunda-feira (12) e no último sábado (17). Duas escolas de cada um dos dias de desfiles subirão para a Série Prata em 2025. A Série Bronze tem 24 escolas de samba.



A Série Prata será a última a ser julgada. O desfile aconteceu na terça-feira de Carnaval (13) e na última sexta-feira (16). Uma escola de cada dia de desfile subirá para a Série Ouro e desfilará na Sapucaí em 2025. A Série Prata reúne 32 agremiações.