Edson Pereira é o novo carnavalesco da Unidos da Tijuca Divulgação

Publicado 20/02/2024 19:22

Rio - A Unidos da Tijuca anunciou nesta terça-feira (20), através das redes sociais, Edson Pereira como o novo carnavalesco da escola. A agremiação ficou fora do desfile das campeãs por terminar penúltimo lugar.

"É com muita alegria que anunciamos o nosso novo carnavalesco. Edson Pereira tem uma história linda no carnaval carioca e nessa renovação vamos para 2025 com a certeza de um trabalho forte para a nossa comunidade", escreveu a escola.Recentemente, Edson comunicou sua saída do Salgueiro , onde esteve à frente por dois anos. Anteriormente, ele esteve no comando da parte criativa dos últimos três desfiles da Unidos de Vila Isabel e da Unidos de Padre Miguel, na Série Ouro. Contudo, antes mesmo do desfile do Grupo Especial começar, a Vila Isabel já havia anunciado sua substituição por Paulo Barros, ex-carnavalesco da Paraíso do Tuiuti."Então pessoal, acabou o mistério. Estou eu aqui na nossa nova casa, a Unidos da Tijuca. Nação tijucana, é um prazer muito grande poder fazer parte desse projeto de 2025 com vocês. Quero o apoio de vocês para fazer o melhor Carnaval de todas as nossas vidas! Conto com vocês, estamos juntos", disse Edson no vídeo publicado nas redes sociais.