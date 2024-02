Salgueiro anuncia Igor Sorriso como novo intérprete - Reprodução / Instagram

21/02/2024

"Com coração transbordando emoção anunciamos a chegada do novo intérprete do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro: Igor Sorriso! Ele não é apenas um talentoso cantor, mas uma verdadeira cria do Aprendizes do Salgueiro, trazendo consigo o amor e a energia que moldaram sua jornada. Igor, com seu sorriso contagiante e voz potente, promete encantar e emocionar a cada nota, carregando consigo a essência única da Academia do Samba", informa o comunicado da escola."Neste capítulo emocionante, abrimos as portas do coração salgueirense para receber Igor Sorriso, certo de que sua voz será a trilha sonora da nossa alma. Que essa parceria seja repleta de momentos marcantes e conquistas. Bem-vindo ao palco dos nossos sonhos! Juntos, faremos história!", finalizou.Desde 2018, Igor é intérprete da Mocidade Alegre, de São Paulo, que foi bicampeã nesse Carnaval. Agora, ele vai conciliar a vida na capital paulista e na capital carioca, sendo a voz das duas agremiações. "Que o Carnaval 2025 seja repleto de alegrias, Academia do Samba! Além da Morada, bicampeã aqui em SP, também estaremos juntos no próximo Carnaval. É uma honra chegar onde sempre sonhamos. Vai ter ponte aérea sim. Obrigado, meu Deus!", falou.