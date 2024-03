Viradouro vai comemorar título com feijoada e desfile em Niterói - Renan Areias / Agência O Dia

Viradouro vai comemorar título com feijoada e desfile em NiteróiRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 08/03/2024 10:23 | Atualizado 08/03/2024 10:25

Rio - A Unidos do Viradouro, campeã do Grupo Especial, irá promover um fim de semana recheado de comemorações pelo campeonato nos dias 16 e 17 de março, em Niterói. A programação inclui feijoada na quadra e desfile na Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

fotogaleria

Em entrevista ao, o diretor de Carnaval Alex Fab conta que a Viradouro levará 2 mil componentes para a apresentação, no dia 17, a partir das 18h. “A comissão de frente estará completa, exceto pelo elemento cênico, que não tem como transportar da Cidade do Samba até Niterói. Mas a cobra, que encantou o público e os julgadores, vai serpentear no asfalto da Amaral Peixoto, como fez na Sapucaí”, adianta Alex.O “desfile da vitória” promete, também, ser histórico por conta de um outro motivo. Apesar de ter vencido o Grupo Especial em 2020, a agremiação não conseguiu comemorar com a comunidade por conta da pandemia de covid-19.“Está todo mundo muito animado para esse reencontro. Milhares de pessoas de Niterói e São Gonçalo prestigiam nossos ensaios de pré-temporada carnavalesca na Amaral Peixoto. A cidade merece”, ressalta o diretor.Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, que exaltou o culto da serpente sagrada na África e no Brasil, abordando ancestralidade e força feminina, a Viradouro teve 100% de aproveitamento, alcançando 270 pontos.Rute Alves, porta-bandeira da agremiação, diz que a vitória teve um significado muito especial. “Sou de religião de matriz africana, e é necessário mostrar que ali tem seres humanos como em qualquer outra crença. Vamos comemorar esse título até o domingo antes do Carnaval do ano que vem”, celebra.No sábado (16), a partir das 14h, a Vermelho e Branco irá receber a Unidos de Padre Miguel, vencedora da Série Ouro, na “Feijoada das Campeãs”.Os ingressos para o evento, que contará com grupo Remandiola, DJ Bráulio e bateria de mestre Ciça, estão sendo vendidos a R$ 30 na quadra (Avenida do Contorno, 16, Barreto), de segunda a sexta, das 11h às 17h. O prato de feijoada sairá por R$ 25. A classificação etária é de 6 anos, com menores acompanhados por responsáveis. Mesas, camarotes e mais informações estão disponíveis através do telefone (21) 2828-0658.