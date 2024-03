Bruna Lopes posa com presidente Fernando Horta e Ariadne Lax - Geissa Evaristo / Unidos da Tijuca

Publicado 08/03/2024 12:26

Bailarina profissional, Bruna participou de três dos quatro campeonatos da escola, desfilando na comissão de frente. Nos últimos dois anos, integrou o corpo de avaliadores da LIGA-RJ."Estou muito feliz de retornar à Unidos da Tijuca neste novo posto. Estrear no Grupo Especial como coreógrafa com essa mulher incrível ao meu lado será enriquecedor. Acho que o Carnaval precisa desse respiro de gente jovem. Agradeço ao presidente Fernando Horta pela confiança, vamos dar o nosso melhor", celebra Bruna.Formada em dança com especialização em balé clássico e sapateado, Ariadne também é atriz, tendo atuado em óperas e outros espetáculos. "A Tijuca é uma escola de samba pela qual sempre tive o maior respeito e carinho. Será a primeira vez trabalhando em dupla e fico feliz que seja com a Bruna. Seremos uma dupla de sucesso, temos uma personalidade muito parecida. A ficha ainda não caiu", diz.A escola do Morro do Borel ficou na 11ª posição do Grupo Especial, com um enredo que exaltava lendas de Portugal.