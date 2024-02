Coreógrafos Patrícia Salgado e Sérgio Lobato pedem demissão da Unidos da Tijuca - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 14:05 | Atualizado 15/02/2024 18:55

Rio - Sérgio Lobato e Patrícia Salgado, coreógrafos da comissão de frente da Unidos da Tijuca, pediram demissão da escola após o resultado da apuração do Grupo Especial do Carnaval do Rio. Por pouco, a agremiação escapou do rebaixamento e amargou a penúltima colocação no Carnaval deste ano em que a Viradouro foi a campeã