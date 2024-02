Integrantes da Unidos de Padre Miguel comemoram título inédito da Série Ouro para a agremiação da Zona Oeste - Cleber Mendes/Agência O Dia

Integrantes da Unidos de Padre Miguel comemoram título inédito da Série Ouro para a agremiação da Zona OesteCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 13:04 | Atualizado 15/02/2024 15:38

Rio - "Esse título foi para o povo da Vila Vintém". A fala do carnavalesco Lucas Milato, da Unidos de Padre Miguel, resume com fidelidade o sentimento dos integrantes da agremiação que chega pela primeira vez ao Grupo especial. O profissional e outros membros da vermelho e branco estiveram, na manhã desta quinta-feira (15), na quadra da escola em Padre Miguel, Zona Oeste, para prosseguir com a comemoração desse primeiro título na Série Ouro.



"Esse título ele diz muito sobre o que a nossa comunidade espera há muito tempo. É uma comunidade aguerrida e que nunca desistiu. Nunca desanimou, mesmo por muitas vezes batendo na trave. Então, esse Carnaval foi pensado e executado para esse povo, o povo da Vila Vintém, que há tanto tempo espera por esse milagre, espera por esse título e ascensão ao grupo especial. Esse título foi para eles", declarou o carnavalesco.

Destaque na segunda noite de desfiles, no sábado (10), a Unidos de Padre Miguel levou o 'O Redentor do Sertão, Padre Cícero, esperança, medo e fé do povo nordestino' para a avenida e conseguiu o resultado esperado.

Antes do acesso, a agremiação havia participado da elite do Carnaval do Rio apenas em 1971, quando a disputa ainda se chamava de Grupo 1 e era realizada na Avenida Presidente Vargas. O mestre de bateria, Oscar de Lima Filho, conhecido como mestre Dinho, participou dessa longa caminhada até o retorno.



"Pela minha trajetória, tempo de escola, é um sonho de 45 anos. Cada noite, cada dia, cada mês que passava sonhávamos com esse título. Tem uma importância muito grande. Cheguei a falar com meus amigos que é tanta alegria que eu poderia até parar. É um sonho realizado", comentou o líder da bateria.

Para a coordenadora de ala Joice Cílio a chegada ao título é um alívio e uma vitória para a família que sempre esteve disposta a tudo pela escola vermelho e banco: "Acabei de perder minha avó e vivi esse carnaval porque ela foi Unidos de Padre Miguel. Vivi isso mais por ela também e esse título é por ela", disse.

Passista da escola da Zona Oeste há 8 anos, Iaffa de Paula, de 37 anos, fala sobre a sensação de ter participado do desfile que resultou no momento histórico para a agremiação do seu coração.

"Todo desfile é sempre um novo desafio. A expectativa geralmente já começa nas escolhas de samba meses antes de chegar até o dia da Sapucaí. Mas quando você coloca os pés na avenida onde acontece o maior espetáculo da terra, com milhares de pessoas ali para te ver. E com a responsabilidade de trazer um título pra casa acaba virando um misto de sensações", lembra.

A Unidos de Padre Miguel foi campeã com uma diferença de apenas dois décimos para a Império Serrano, mas liderou durante praticamente toda a apuração. A escola somou 270 pontos, recebendo apenas uma nota diferente de 10: 9,9 no quesito Enredo.