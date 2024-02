Viradouro, campeã do Carnaval 2024, ganhou 10 em todos os quesitos e somou 270 pontos - Pedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 15/02/2024 20:42 | Atualizado 15/02/2024 20:45

Rio - A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) negou, durante reunião realizada nesta quinta-feira (15), um pedido de quatro escolas para que a Unidos do Viradouro, campeã do Carnaval deste ano , perca cinco décimos pelo número de componentes na comissão de frente. Mesmo que o recurso fosse aceito, a agremiação de Niterói continuaria com o título, pois ficou sete décimos na frente da segunda colocada, a Imperatriz Leopoldinense.

Antes da apuração ser realizada nesta quarta-feira (14), a Imperatriz, a Grande Rio, a Mocidade e a Beija-Flor entraram com um recurso contra a Viradouro pedindo que a Vermelha e Branca de Niterói fosse punida com a alegação de que a escola teve mais de 15 componentes na comissão de frente, o que fere o regulamento da competição.

Conforme anunciado por Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa, o pedido só seria analisado nesta quinta-feira (15). Ao DIA, Perlingeiro explicou que o objeto do recurso ficou nulo no momento em que a Viradouro não depende mais do resultado para ser campeã. A agremiação ganhou 10 em todos os quesitos e somou a pontuação máxima de 270 pontos. A escola só poderia ser penalizada em cinco décimos. Mesmo assim, não seria ultrapassada pela Imperatriz, que somou 269,3.

"Ela já é campeã porque ficou sete décimos à frente e ela perderia cinco, ficando com saldo de dois", disse o presidente.

Perlingeiro ainda revelou que propôs na reunião que o regulamento fosse refeito ou revisto para o ano que vem. De acordo com ele, o Carnaval está "regrado e engessado", prejudicando o espetáculo.

"Eu propus na reunião que o regulamento seja refeito ou seja revisto para o ano que vem. Simplesmente, o Carnaval está ficando com muita regra. É muita coisa que está deixando de qualificar mais o espetáculo. Está ficando muito engessado. A ideia do componente que não está escondido e de que não está participando, mas que ele não pode ser visto, tem que ser contado, essas coisas tem que acabar. Opinião minha e hoje praticamente todos concordaram que pode mudar o regulamento pro ano que vem. Botar um número mínimo, mas não máximo. Se a comissão de frente quiser ter 30, 40 ou 50, que o faça. Tem que dar oportunidade para que os carnavalescos, os presidentes, principalmente os coreógrafos, possam criar sem engessamento como está", completou.

O presidente também destacou que todos os preparativos para o desfile das campeãs no sábado (17) foram resolvidos, como o horário de concentração, saída de carro e dinheiro para as agremiações recuperarem suas alegorias.

"Uma série de coisas foram tratadas hoje e acredito que vamos fazer mais um belíssimo desfile no sábado", finalizou.

Além da campeã Viradouro, voltam para a Marquês de Sapucaí no sábado (17) a Imperatriz, a Grande Rio, o Salgueiro, a Portela e a Unidos de Vila Isabel. Todos os ingressos já foram vendidos.

Festa em Niterói

A Viradouro se consagrou campeã do Carnaval 2024 e acumulou seu terceiro título. A escola de Niterói já havia conquistado o troféu em 1997 e 2020. Com o enredo "Arroboboi, Dangbé", a Vermelha e Branca se inspirou na ancestralidade e encantou o público com enredo sobre o culto à serpente no Benim, na África, e no Brasil, exaltando a força das mulheres negras. Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela história, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.

"É muita emoção, a sensação é de tirar aquele peso. Fomos campeões depois de muito trabalho, muitos ensaios. É uma sensação de felicidade enorme! Ser campeão é muito bom! Sábado estaremos lá festejando e depois da Semana Santa já iremos trabalhar de novo. Foram sete meses de ensaio, uma escola como a Viradouro fez tudo dar certo na avenida, a escola fez um desfile magnífico", disse mestre Ciça, responsável pela bateria e um dos destaques da escola.