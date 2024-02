Título da Viradouro leva multidão à quadra da Vermelha e Branca em Niterói, Região Metropolitana do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Título da Viradouro leva multidão à quadra da Vermelha e Branca em Niterói, Região Metropolitana do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 19:03

Rio - Campeã do Carnaval 2024 , a Unidos do Viradouro tomou as ruas do Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, de vermelho e branco nesta quarta-feira (14). Antes mesmo do título ser oficializado na apuração, a escola teve a quadra lotada por torcedores.

fotogaleria

"Estamos vivendo isso de novo! Aqui é Viradouro!", disse uma torcedora. Intérpretes do enredo "Arroboboi, Dangbé" agitaram quem estava na quadra com o samba que deu o título para a escola, destacando a energia do culto ao vodum serpente.

Grávida de oito meses, Isis Pinheiro, de 33 anos, acompanhou da quadra a apuração. Ela afirmou que o pequeno já se mostrou pé quente para a Viradouro.



"Mesmo com o barrigão, eu não puder deixar de vir. Sou nascida e crescida em Niterói, mas nos últimos anos eu tenho acompanhado de mais de perto. Para esse ano estava muito confiante", destacou.

Torcedores da Viradouro lotam quadra e ruas no Barreto, Niterói, após título.



Crédito: Thalita Queiroz / Agência O Dia#Viradouro2024 #Tricampea #ODia pic.twitter.com/wn3IfRQg75 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 14, 2024

A Viradouro faturou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270 pontos. A escola fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (13).

Em uma apresentação quase sem erros, a Vermelha e Branca se inspirou na ancestralidade e encantou o público com o enredo sobre o culto ao vodum serpente na África e no Brasil. Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela História, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.

Comunidade reclama de portões fechados



Por volta das 18h, a quadra fechou todos os portões alegando lotação. Quem ficou do lado de fora reclamou bastante, mas sem deixar a festa de lado. "Em tantos anos de escola, eu nunca vi isso de fechar as portas. Tem pessoas passando mal lá dentro. Por que não abrir?", questionou um torcedor. Ainda segundo ele, o problema não iria atrapalhar a festa. "Se não pode entrar, a gente faz a festa aqui fora mesmo", completou.