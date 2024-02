Deborah Secco sensualiza com look ousado para curtir último dia de Carnaval - Reprodução/Instagram/Nico Rocha

Deborah Secco sensualiza com look ousado para curtir último dia de CarnavalReprodução/Instagram/Nico Rocha

Publicado 14/02/2024 21:19

Rio - A atriz Deborah Secco, de 44 anos, compartilhou mais um look de Carnaval em seu perfil do Instagram. Nesta quarta-feira (14), a artista investiu em uma fantasia ousada para curtir o último dia de folia e tirou o fôlego de internautas com sua produção impecável.

fotogaleria

"Como foi o Carnaval de vocês? Por aqui só alegria no #CarnavaldaDede", escreveu Deborah na legenda da publicação. No post, a influenciadora aparece seminua, usando uma espécie de vestido logo feito de cordões de brilhantes trançados, com uma parte de baixo de biquíni e brincos de pêndulo para completar o visual. A eterna Bruna Surfistinha já homenageou a modelo Tiazinha a artista Frida Kahlo em suas fantasias, deixando fãs de queixo caído ao longo da semana que apelidou de "Carnaval da Dedé".Não demorou para que seguidores da artista fossem aos comentários para admirar sua beleza: "As fotos, os vídeos, toda a produção do seu Carnaval foram perfeitas. Alto padrão de qualidade e arte. Obrigado por nos proporcionar somente o melhor da sua criatividade e talento artísticos", disse uma pessoa. "Você se superou muito no Carnaval desse ano, cada look mas lindo que o outro. Como pode uma mulher ser tudo de bom e muito mais? Amo", contou outra. "Eu tô apaixonado nesse ensaio! Dedé tá muito linda em todas as fotos", afirmou uma terceira.