Na foto, Eduardo Paes com look em homenagem a Portela, sua escola de coraçãoBeatriz Perez/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 20:16

Tem gente que não entende nada de samba-enredo! — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 14, 2024

E não é que eu concordo... Pronto! Falei! https://t.co/2dSCBwnzf1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 14, 2024

Rio - O prefeito Eduardo Paes, portelense de coração, se deixou levar pela paixão pela escola de Madureira e expressou todo seu descontentamento nas redes sociais. No 'X', antigo Twitter, ele 'cornetou' os jurados e reclamou das notas que a Portela recebeu - a escola ficou em quinto lugar e vai desfilar no sábado das campeãs.Em outra publicação na mesma rede social, Paes se indignou com as notas no quesito Bateria para os mestres Nilo (Portela) e Lolo (Imperatriz Leopoldinense).No final, o prefeito deu o braço a torcer e publicou um vídeo no desfile da Viradouro parabenizando a escola de Niterói pelo tri.