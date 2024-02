Integrantes a Unidos de Padre Miguel comemorando a vitória - Cleber Mendes/Agência O Dia

Integrantes a Unidos de Padre Miguel comemorando a vitóriaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 21:51 | Atualizado 14/02/2024 22:11

Rio - 'Estou muito feliz, é muito gratificante', bradou a diretora Lara Mara, da vencedora da Série Ouro de 2024 Unidos de Padre Miguel. Em clima de forte comemoração, a agremiação entrou em festa na noite desta quarta-feira (14) após ser aclamada como vitoriosa e ascender ao Grupo Especial no Carnaval de 2025. A emoção foi tão forte que a rainha de bateria Karina Costa desmaiou com o resultado.

"É a minha primeira vez, minha estreia [como diretora]. São 52 anos que a minha escola não pisa lá [no Grupo Especial]. É muito gratificante", afirmou Lara Mara, a diretora mais jovem da história da escola, com apenas 19 anos. Ela atua junto com o pai, Cícero Costa, 44 anos, que também é diretor. Na verdade, a escola volta à elite do Carnaval carioca depois de 54 anos. A única vez que desfilou entre as grandes foi em 1971, quando levou à passarela - à época na Avenida Presidente Vargas - uma homenagem ao jornalista Sérgio Porto.

"Eu acho que não tem palavras para explicar ou decifrar o quanto nós já estávamos entalados com esse grito de campeão. Batalhamos anos após ano, a escola sabe da sua responsabilidade, tem humildade para reconhecer os seus erros, e esse ano, coma benção de Padre Cícero, nós conseguimos", afirmou o mestre-sala Vinicius Antunes.

"Pode gabaritar com nossa escola é uma emoção muito grande. Ser campeã depois disso, meu Deus do céu! Não tem alegria maior! São 11 anos que estou na escola, é muito tempo lutando. É maravilhoso ser campeão", vibrou a porta-bandeira Jéssica Ferreira.

A Unidos de Padre Miguel desfilou o enredo 'O Redentor do Sertão', sobre Padre Cícero, esperança, medo e fé do povo nordestino. A escola se destacou nos quesitos: fantasia, enredo, samba-enredo, evolução, comissão de frente, bateria, mestre-sala e porta-bandeira, alegorias e adereços e harmonia.

A Unidos de Padre Miguel encantou o público da Marquês de Sapucaí e foi o grande destaque da segunda noite de desfiles, no sábado (10). Com um conjunto visual impactante, a escola despontou na briga pelo título, seguida pela União da Ilha do Governador e da Império Serrano, que também têm chances de disputar a única vaga para o Grupo Especial em 2024. Fechando a passagem da Série Ouro, ainda cruzaram a avenida a Sereno de Campo Grande, Em Cima da Hora, Arranco do Engenho de Dentro, São Clemente e Unidos de Bangu.

Aclamada pelo público aos gritos de "É campeã!", a Unidos de Padre Miguel se tornou a favorita da segunda noite para conquistar o Grupo Especial. O conjunto visual da agremiação chamou atenção de quem estava na Sapucaí desde o início do desfile, com a comissão de frente, e manteve o público encantado com as fantasias com apuro estético e acabamento de primeira, além de grandes alegorias ricas em detalhes, bem como o bailado do casal de mestre-sala e porta-bandeira. O som da avenida esteve mais baixo que o normal durante a passagem da vermelha e branca, mas o canto da comunidade, apesar de não ter sido explosivo, não foi afetado.

A agremiação ainda chamou atenção pelo bailado com coreografias do casal de mestre-sala e porta-bandeira, o samba-enredo cantado fortemente pelos componentes e a bateria que impulsionou ainda mais a escola, junto com o carro de som. As alegorias altas, coloridas e bem iluminadas também foram destaque. Apesar da harmonia e evolução sem complicações, a escola pode sofrer penalizações por conta de problemas na execução dos figurinos de algumas alas.