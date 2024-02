Maquiagens dos componentes da Viradouro chamaram atenção e encantaram Sapucaí - Divulgação / Viradouro

Maquiagens dos componentes da Viradouro chamaram atenção e encantaram SapucaíDivulgação / Viradouro

Publicado 14/02/2024 21:01

Rio - Christina Gall, responsável por assinar as maquiagens da Viradouro, revelou, nesta quarta-feira (14), que trouxe maquiadores da Europa para compor o time que maquiou mais de 597 componentes da escola em três horas. Ao todo, 120 pessoas trabalharam para dar vida para as alas da Vermelho e Branca.



fotogaleria

Para desenvolver a maquiagem, a maquiadora contou que pensou no apagar das luzes da Sapucaí, sendo necessário usar produtos neon.



"Foi um trabalho árduo. Tivemos que pesquisar muito para garantir um efeito especial no desfile. E deu certo, fizemos um trabalho impecável", comentou.

Com o enredo 'Arroboboi, Dangbé', a Viradouro conquistou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270 pontos e foi a grande campeã do Carnaval 2024 . A escola fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (13). É o terceiro título conquistado pela agremiação, que já havia levantado o troféu em 1997 e 2020.

Em uma apresentação quase sem erros, a Vermelha e Branca se inspirou na ancestralidade e encantou o público com o enredo sobre o culto ao vodum serpente na África e no Brasil. Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela História, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.