Na quadra da Viradouro a torcida começou a cantar "é campeão" antes da leitura do último quesitoCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 19:54 | Atualizado 14/02/2024 20:09

Rio - A Unidos do Viradouro, última agremiação a desfilar nesse carnaval, gabaritou os quesitos nas notas válidas da apuração, nesta quarta-feira (14), com 270 pontos. A escola só recebeu três notas diferentes de dez, sendo todas descartadas no regulamento de nota mínima.

A festa da campeã já começava antes mesmo do fim da apuração. Após o resultado, a comemoração saiu da Cidade do Samba levando os torcedores da agremiação com um trio elétrico. Na quadra da Viradouro, em Niterói, a torcida começou a cantar "É campeão!" antes mesmo da leitura do último quesito.

O desfile



Em uma apresentação quase sem erros, a escola de Niterói levou o enredo 'Arroboboi, Dangbé', que homenageia o culto ao Vodum Serpente,na África, e no Brasil.



Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela ancestralidade, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.



Encerrando a maratona de desfiles do Grupo Especial, a Viradouro teve o samba-enredo, defendido pelo veterano Wander Pires, muito cantado pelos componentes. A bateria do mestre Ciça também foi outro ponto alto.