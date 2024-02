Paulo Vieira - Reprodução/Instagram

Paulo VieiraReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 19:20

Rio - o ator e comediante Paulo Vieira desabafou sobre a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, nesta quarta-feira (14).

"O fetiche branco pela cultura negra (sem o negro) quase sempre passa por: roubar e esvaziar. Como ele próprio não cabe na cultura, cria maneiras de reduzi-la ao seu tamanho para que assim, apequenada, ele se sinta digno e participante dela. E num vô falar mais nada", escreveu.

A postagem recebeu dezenas de comentários, muitos deles atribuindo a crítica ao número de jurados brancos na apuração carioca. Um deles, Fernando Lima, viralizou ao dar nota 10 apenas para a Grande Rio no quesito Alegorias e Adereços.

"Eu estava perguntando sobre essa branquitude julgando samba preto. Nunca vou entender essas coisas. Do mesmo jeito em que num estado predominante negro, as cantoras e cantores brancos, são em sua maioria os que tem mídia e sucesso, como Salvador", disse uma seguidora.

"Sou branca, mas achei surreal assistir notas baixas pra Portela e Mangueira vindas de jurados brancos na sua maioria… na minha humilde avaliação, os jurados deveriam viver nas comunidades e não na academia", reagiu outra seguidora.

"Quando começou a apuração eu me perguntei: cadê o povo preto? Não tem preto no júri?", questionou outro perfil do X.

"Por que todos os jurados dos desfiles são brancos?", comentou outro internauta. "Eu contei 3 pretos, deve ser a cota. PS.: Contém ironia", disse outra seguidora.