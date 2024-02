Unidos de Padre Miguel empolgou o público e é campeã da Série Ouro - Pedro Ivo

Unidos de Padre Miguel empolgou o público e é campeã da Série OuroPedro Ivo

Publicado 14/02/2024 20:53

Rio - Grande destaque da segunda noite de desfiles, a Unidos de Padre Miguel conquistou pela primeira vez em sua história o título da Série Ouro e em 2025 estará no Grupo Especial. A escola celebrou sua primeira conquista após disputa intensa com o Império Serrano até o último quesito, Harmonia. Na última vez que a agremiação esteve na elite do Carnaval carioca, em 1971, a disputa ainda levava o nome de Grupo 1 e era realizada na Avenida Presidente Vargas.

A escola levou o enredo 'O Redentor do Sertão, Padre Cícero, esperança, medo e fé do povo nordestino' com a liderança dos carnavalescos Lucas Milato e Edson Pereira. O conjunto visual da agremiação chamou atenção de quem estava na Sapucaí desde o início do desfile. O abre-alas da escola trazia uma grande escultura do homenageado e a Comissão de Frente representava o nascimento do padre.

As fantasias, com apuro estético e acabamento de primeira, também foram um dos grandes destaques entre todas as apresentações, além de grandes alegorias ricas em detalhes e o bailado do casal de mestre-sala e porta-bandeira.

Apesar da diferença de dois décimo entre a UPM e Império, a Vermelha e Branca da Zona Oeste liderou durante toda a apuração. A escola somou 270 pontos, recebendo apenas uma nota diferente de 10: 9,9 no quesito Enredo.

Nascido em 1844, Padre Cícero foi um dos principais líderes religiosos do país. Ele é conhecido pelo milagre que teria acontecido durante uma missa, quando sua hóstia se tornou vermelho como sangue. O fato se repetiu em outras cerimônias.