Sereno de Campo Grande abriu a segunda noite da Série Ouro - Cleber Mendes/Agência O Dia

Sereno de Campo Grande abriu a segunda noite da Série OuroCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 21:14 | Atualizado 14/02/2024 22:26

Rio - Sereno de Campo Grande e Império da Tijuca ficaram nas últimas posições da Série Ouro e foram rebaixadas para a Série Prata, que desfila na Intendente Magalhães.

Com o enredo "4 de Dezembro", que celebrou a religiosidade católica e afro-brasileira em contato com a cultura popular em Salvador, a apresentação da Sereno ficou marcado pelos buracos abertos em vários pontos da pista, por conta da dificuldade de locomoção das alegorias. As fantasias causaram dificuldade na leitura do enredo e a comissão de frente levava um tripé com ferros aparentes.

Já a Império da Tijuca levou a história da rainha da ciranda para a avenida com o enredo "Sou Lia de Itamaracá, cirandando a vida na beira do mar", homenageando a artista que completou 80 anos. A escola passou pela Sapucaí com três alegorias e um tripé.

Além disso, a fantasia da rainha de bateria Laynara Telles, em sua última apresentação na agremiação após 19 anos, não chegou a tempo e ela precisou desfilar descalça e sem costeiro.