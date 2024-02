Tarcísio Zanon foi o responsável pelo desfile que levou o título do Carnaval 2024 para a Viradouro - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Tarcísio Zanon foi o responsável pelo desfile que levou o título do Carnaval 2024 para a ViradouroThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 20:57

Rio - Um dos grandes nomes que ajudou a Unidos da Viradouro a conseguir o tricampeonato , o carnavalesco Tarcísio Zanon, demonstrou interesse em continuar na vermelho e branco. A fala aconteceu durante a festa do título na quadra da agremiação , em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na noite desta quarta-feira (14).Em entrevista ao, Zanon disse que tem um carinho especial pela Vermelha e Branca e que se depender dele continua, mas que a decisão era da presidência."Nós ainda não conversamos, mas se for da vontade da presidência eu vou continuar. Meu coração é Viradouro!", falou o carnavalesco, que descreveu a diretoria e presidência como uma equipe humana e comprometida com a comunidade.Zanon também dedicou a conquista do título ao pai, que está lutando contra o segundo câncer. "Eu dedico essa vitória ao meu pai que está lutando contra o segundo câncer. Ele é muito importante para mim, foi a pessoa que me apoiou e me ajudou a sair de casa para estudar. Eu falo que ele está passando por um processo de cura", disse.A Unidos do Viradouro é a campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024. A Vermelha e Branca do Barreto, bairro de Niterói, entrou na Avenida ao som do enredo 'Arroboboi, Dangbé', sobre a energia do culto ao vodum serpente e faturou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270. É o terceiro título conquistado pela agremiação, que já havia levantado o troféu em 1997 e 2020.