Desfile da Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Desfile da Unidos do Viradouro, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (12)Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 17:41 | Atualizado 14/02/2024 17:58

Rio - A Unidos do Viradouro é a campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024. A vermelha e branca do Barreto, bairro de Niterói, entrou na Avenida ao som do enredo 'Arroboboi, Dangbé', sobre a energia do culto ao vodum serpente e faturou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270. A Imperatriz ficou com o vice (269,3), e Grande Rio, em terceiro (269,2). É o terceiro título conquistado pela agremiação, que já havia levantado o troféu em 1997 e 2020.

Antes da leitura do último quesito, a torcida da Viradouro já comemoravam o título aos gritos de 'É campeão!' e 'O campeão voltou!'.