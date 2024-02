Diretoria da Viradouro levanta taça em quadra lotada em Niterói - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 14/02/2024 20:31 | Atualizado 14/02/2024 20:46





Marcelo ainda falou sobre o décimo que faltou no carnaval em 2023, que deixou a Viradouro em segundo lugar, atrás apenas da Imperatriz Leopoldinense.



"Com muita satisfação que a gente agradece essa comunidade. Sem vocês nada disso seria possível. Enfrentamos muita dificuldade. Nos últimos ensaios estávamos com um décimo engasgado e vocês nos deram sete décimos. Um carnaval que a gente gabaritou, isso mostra que essa escola é muito forte e nos solidificamos em um grupo seleto", disse ao lado do filho Marcelinho Calil, que é presidente da agremiação.



"Essa diretoria pegou a escola afundada, pegamos dois títulos. Eu queria ganhar três títulos em 10 anos e nós conseguimos", completou.



Com o enredo 'Arroboboi, Dangbé', a Viradouro conquistou nota 10 em todos os quesitos, alcançando a pontuação máxima de 270 pontos. A escola fechou o segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, na madrugada desta terça-feira (13). É o terceiro título conquistado pela agremiação, que já havia levantado o troféu em 1997 e 2020.

Em uma apresentação quase sem erros, a Vermelha e Branca se inspirou na ancestralidade e encantou o público com o enredo sobre o culto ao vodum serpente na África e no Brasil. Desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon, o tema fez um passeio pela História, levando uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões.